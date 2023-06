Nations League Volley Maschile | l’Italia frena con la Polonia | perde per 3-1

(Di domenica 25 giugno 2023) Gli Azzurri delAzzurro trovano la prima sconfitta sul cammino della, in svolgimento in Olanda.per 3-1 contro la(25-19, 28-26, 18-25, 25-20). E’ al settimo posto attualmente, in attesa delle altre sfide di giornata (come quella delle ore ore 16 fra Olanda – Serbia). Avversari in grande forma in campo ecombatte fino all’ultimo per acciuffare l’ennesimo successo in competizione. Lacresce a si prende tre punti preziosi, che permettono a quest’ultima di scavalcarein sesta posizione. Gli Azzurri terminano in questo modo la seconda settimana di gare in Olanda e si proiettano al prossimo programma di gare alle Filippine. C’è un pezzo di torneo allora prima delle ...

Italia - Polonia 1 - 3 (19 - 25, 26 - 28, 25 - 19, 20 - 25) Severa sconfitta per l'Italia di De Giorgi che viene battuta dalla Polonia nell'ultima gara della seconda settimana di, il bilancio per l'Italia è ora di 5 vittorie e 3 sconfitte. Una sconfitta che non compromette le possibilità di qualificarsi per le finali di Danzica, ma certo complica un po' il ...E a proposito di pool 3, prima dei ragazzi scendono in campo le campionesse d'Europa di Mazzanti, impegnate a Bangkok nella terza settimana di. Azzurre già in campo il 28 giugno contro ...Poi ecco il ritorno in campo con la sua nazionale nella. E anche nella competizione continentale per nazionali, Rodri ha lasciato il segno. Già nel match contro l'Italia valido per la ...

Agli azzurri di De Giorgi, di ritorno domani a Fiumicino, non bastano i 18 punti di Lavia e Romanò ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - ...Sconfitta per l’Italia nella seconda settimana di Nations League di pallavolo. Gli azzurri , a Rotterdam, hanno ceduto 3-1 (19-25, 26-28, 25-18, 20-25) alla Polonia vice campione del mondo. Italia com ...