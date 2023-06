Napoli | se salta David è pronta l’alternativa | anche lui gioca in Ligue 1

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilinizia a guardarsi intorno in caso di addio a Victor Osimhen, due attaccanti nel mirino: dopoaltro obiettivo il1. Giorni decisamente caldi per il, non solo per il sole che bacia la città partenopea, mae soprattutto per il calciomercato del club del presidente De Laurentiis. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, vista la straordinaria stagione appena terminata con ben 31 reti realizzate, è finito nel mirino dei top club europei. Il, però, è stato chiaro con l’agente di Osimhen: sarà ceduto solo dinnanzi a offerte irrinunciabili da 150 milioni di euro. Post Osimhem,Moffi del Nizza valutato dalIn attesa di capire se arriveranno proposte di questi ...

La sua non è l'unica imbarcazione che si è vista costretta a rinunciare ae proseguire verso altre rotte. Poco tempo fa è successa la stessa cosa anche a Barry Diller, ad di una società di ...Lo stesso problema lo ha riscontrato ilper un'amichevole con il Maiorca a Seoul. Adesso il club sta studiando soluzioni alternative. In stand - by gli altri test da giocare a luglio e ...Intanto però si avvicina a passi da gigante l'arrivo di Cristiano Giuntoli che sta per risolvere il proprio contratto con ile sarà così libero di accasarsi nella sua nuova società. Juve, ...

Il miliardario Bernard Arnault vede Napoli e deve andarsene, salta ... Open

I tedeschi vogliono il difensore del Napoli. In settimana Lotito incontra l'agente di Torreira. C'è la data della presentazione della pulce a Miami. Marquez salta il gp d'Olanda ...Scatto del Bayern per Kim. In settimana Lotito incontra l'agente di Torreira. C'è la data della presentazione della pulce a Miami. Marquez salta il gp d'Olanda ...