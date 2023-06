È tutto scritto nel carteggio del passato, il contratto necessario per convincere Kim Minjae nel luglio del 2022 ad accettare ile a rinunciare al corteggiamento del Rennes, è tutto ...Nelle scorse ore il club parigino avrebbe effettuato lodecisivo per aggiudicarsi Victor Osimhen , offrendo alla non trascurabile cifra di 115 milioni di euro. A questi, ovviamente, ...... catturare immagini con un sempliceè una delle attività più gratificanti che si possano ...libri per conoscere Venezia I migliori libri per conoscere Roma I migliori libri per conoscereI ...

Napoli, scatto del Bayern Monaco per Kim: quando si può chiudere Corriere dello Sport

Meno cinque e poi, puntuale, giorno più o giorno meno, la finestra si spalancherà e voleranno giù (virtualmente) una cinquantina di milioni di euro. È tutto scritto nel carteggio del passato, il contr ...Marek Hamsik ha iniziato le sue vacanze facendo ritorno nella sua amata Napoli. Il centrocampista slovacco, che lo scorso mese ha annunciato il ritiro dal ...