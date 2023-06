Napoli | Osimhen ti porta 180 milioni? Li spendiamo noi per te | ecco la super squadra che si può creare

Dallo scudetto delal primo posto in Polonia . Con tanto di record continentale. L'azzurro è il suo colore. Dato ... E poi la foto ricordo con Victorper suggellare lo storico momento. ...Notizie Calcio- Il Liverpool fa sul serio per Gabri Veiga , dall'Inghilterra infatti è già arrivata una ... Liverpool su Gabri Veiga e VictorPer aggiudicarsi il talento classe 2002 sarà ...Tutto ovviamente subordinato alla situazione: ' Importanti novità in casa: come confermato in esclusiva da Sportitalia, c'è un patto tra Pozzo e De Laurentiis in caso di cessione di ...

Napoli, i nomi in caso di partenza di Osimhen: sono 3 le alternative in mano a De Laurentiis TUTTO mercato WEB

Napoli-Beto, accordo tra De Laurentiis e Pozzo per il sostituto di Osimhen Insigne delude ancora, i tifosi: “Davvero vale 10mln l’anno” Napolipiu.com è il sito di riferimento per tutti gli ..."Grande impatto del mister con la piazza di Napoli, io metterei la firma per la vittoria di un altro scudetto, ADL rassicura tutti su Osimhen, Zielinski e Lozano sono contenti di stare a Napoli, ...