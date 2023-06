Napoli | metropolitana Salvator Rosa | ?nuovo assalto alla stazione

...22 giugno 2023 i Coldplay si sono esibiti in due concerti memorabili allo stadio Maradona di...a lasciare l'auto in uno dei parcheggi ATM per poi raggiungere lo stadio con lalinea ...Un incendio ha distrutto un'auto di soccorso medico la scorsa notte sulla strada statale 162 all'altezza del comune di Pollena Trocchia . Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno ...Due giovani, uno di 19 anni e l'altro di 17 anni , sono rimasti feriti in una violenta lite scoppiata stanotte a Giugliano , in via Roma angolo corso Campano. dei due ragazzi ha riportato ferite da ...

Metropolitana di Napoli, una notte di follia: assalto a Salvator Rosa con spranghe e mattoni ilmattino.it

Le opere d'arte delle stazioni del metrò collinare ancora sfregiate dalla mano dei vandali. È successo di nuovo, e per l'ennesima volta è toccato alla fermata di ...Atti vandalici nella notte all'interno della stazione Salvator Rosa della Linea 1 della metropolitana a Napoli. A denunciarlo è il sindacato Usb. Ignoti hanno vandalizzato le vetrate ...