Napoli - L' auto esplosa in tangenziale era un prototipo del Cnr | ecco come funzionava

(Di domenica 25 giugno 2023) Lo scorso venerdì, attorno alle 14, una Volkswagen Polo che viaggiava sulladiè andata distrutta a seguito di un'esplosione improvvisa, che ha causato gravi ustioni ai due occupanti, Maria Vittoria Prati, 66 anni, ricercatrice dell'Istituto motori del Cnr (che ha sede proprio nel capoluogo campano), e Fulvio Filace, 25 anni, tirocinante presso lo stesso ente di ricerca e laureando in ingegneria meccanica. I due, secondo quanto riportato dall'edizione locale del quotidiano la Repubblica, sono attualmente ricoverati presso l'ospedale Cardarelli in condizioni critiche. L'ipotesi dell'innesco dalle bombole. La Procura diha aperto un'indagine sul caso e l'istituto di ricerca ha avviato in parallelo un'inchiesta interna per scoprire le ragioni del rogo, che non ha tuttavia coinvolto altri veicoli. Sulla base dei ...