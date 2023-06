Napoli | la Gazzetta annuncia Giuntoli alla Juventus Il primo acquisto è un ex azzurro?

... Cristiano Giuntoli Giuntoli rinuncerà a 4 milioni lordi pur di lasciare ile raggiungere la Juventus. Lo scrive lache aggiunge: Cristiano Giuntoli tecnicamente non si è ancora ...... Fabrizio Giuntoli Giuntoli a metà settimana dovrebbe liberarsi dale il 3 o il 4 luglio cominciare con la Juventus. Così scrive la. De Laurentiis, tra premi, bonus e stipendi cui ...Le mie aspettative sono altissime, spero ai Mondiali di Budapest di festeggiare come il". Sarà lui, con la 4x400 mista, dopo le frazioni di Edo Scotti e Ayo Folorunso e prima di quella di ...

La Gazzetta conferma quanto scritto da Le Parisien: al Psg ha chiesto 180 milioni per Victor, quanti ne sborsarono per Mbappé dal Monaco De Laurentiis ha chiesto al Psg 180 milioni per Osimhen, la Gaz ...Duello fra Moffi e David per prendere il posto di Osimhen. Lo scrive Il Mattino che fa il punto della situazione sull'attacco del Napoli. Il primo è un nome nuovo dal Nizza, il secondo è del Lille e r ...