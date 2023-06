Napoli | in caso di cessione di Osimhen si pensa a David e Moffi

(Di domenica 25 giugno 2023) Inildovesse vendere Victorin questa finestra di mercato estiva ci sarebbero due nomi in pole position Inildovesse vendere Victorin questa finestra di mercato estiva ci sarebbero due nomi in pole position. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il primo nome sarebbe quello di Jonathan, attaccante del Lille molto fisico e veloce. Il secondo, invece, sarebbe quello di Terem, punta di proprietà del Nizza.

Indi cessione i nerazzurri cercheranno di prendere uno tra Sommer (Bayern), Mamardashvili (... La prima uscita pubblica di Giuntoli (in arrivo la risoluzione col) da nuovo dirigente della ...Indi addio del figlio d'arte, Nicolò Zaniolo (Galatasaray) è una delle idee che intriga ... prosegue la Gazzetta: Non un semplice colpo di fulmine per la stagione super del. Ai piani alti ...Barack Obama critica i media per l'attenzione riservata aldel sottomarino Titan . Eccessiva, secondo l'ex presidente Usa, soprattutto se paragonata alla ...a Pylos al consolato greco diLe ...

Napoli, i nomi in caso di partenza di Osimhen: sono 3 le alternative in mano a De Laurentiis TUTTO mercato WEB

Il centrocampo è il reparto destinato a cambiare di più in casa Napoli, in virtù dell'addio di Ndombelé e di quello molto probabile di Demme.Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto un focus sui due calciatori ora in forza all'Udinese.