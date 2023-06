Napoli | ecco cosa ha chiesto Osimhen al suo agente dopo l' incontro con De Laurentiis

(Di domenica 25 giugno 2023) Victorrappresenta ormai un tassello di assoluto pregio per il, ma anche uno snodo cruciale per quanto riguarda il mercato. In questo momento il capocannoniere della stagione di Serie ...

Victor Osimhen rappresenta ormai un tassello di assoluto pregio per il, ma anche uno snodo cruciale per quanto riguarda il mercato. In questo momento il capocannoniere della stagione di Serie A si gode le meritate vacanze a casa sua, in Nigeria , ma intanto il ...... Venezia, dalla Germania, da Taranto, Milano, Lugano,, La Spezia, Cagliari, Udine, ...tutti i principali snodi della vicenda Sono passati 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi , ...Nonostante ciò, e nonostante il conseguente intervento dell'Inquisizione, la diffusione delle logge massoniche non si arrestò e nella penisola italiana riguardò soprattutto la Toscana,e il ...

Hamsik è tornato a Napoli! Ecco dove è stato beccato l'ex capitano azzurro | FOTO CalcioNapoli24

Tra gli obiettivi del Napoli per il centrocampo c'è ancora Lazar Samardzic dell'Udinese. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport.Giovanni Scotto, giornalista esperto di calciomercato, ha analizzato le voci inerenti ai possibili nuovi acquisti del Napoli.