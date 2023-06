Napoli | capitolo Kim | De Laurentiis ha offerto il rinnovo anti clausola

(Di domenica 25 giugno 2023) Con l’inizio del mercato estivo che incombe anche ilè invischiato in numerose situazioni delicate. Su tutte starebbe tenendo col fiato sospeso la posizione del difensore Kim con il centrale ormai sempre più vicino alla partenza. L’ex Fenerbahce starebbe per fare le valigie, ma nelle ultime ore secondo la Repubblica sarebbe spuntato un retroscena societario sul difensore azzurro con il presidente Deche avrebbe proposto al sudcoreano ilsenzain modo da trattenere ancora in Campania il giocatore. Kim, tentativo disperato di Deper Kim Tra i vari pallini di mercato ilsarebbe soprattutto al lavoro attorno al sostituto di Kim con gli azzurri che ormai si sarebbero rassegnati in vista della partenza ...

Cristiano Giuntoli tecnicamente non si è ancora liberato dal, ma il disgelo con Aurelio De ... La fine del mese coinciderà con la chiusura delazzurro del toscano. E i primi giorni di ...... sarà da aprire ilcessioni. Vlahovic e Chiesa sono due totem della Juve ma non sono incedibili, anzi, con la giusta offerta potrebbero partire. Un po' come successo nell'ultimo, il ......e il Piemonte . La scelta del predecessore di non intervenire in modo netto contro lo ... Il ruolo dei gesuiti Nel libro, ildedicato a Clemente XIII e Clemente XIV, che sedettero sul ...

In settimana Giuntoli lascerà il Napoli per la Juventus, lo volevano ... IlNapolista

Cristiano Giuntoli tecnicamente non si è ancora liberato dal Napoli, ma il disgelo con Aurelio De Laurentiis prosegue, l’ottimismo cresce e se tutto andrà secondo programmi nei primi giorni della sett ...In casa Napoli si tiene costantemente monitorato il capitolo relativo al futuro di Osimhen. Come riporta Il Mattino, l’attaccante, che ha un contratto in essere fino al 30 giugno del 2025, è attenzion ...