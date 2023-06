Napoli | auto esplode sulla tangenziale Ustionati gravemente una ricercatrice Cnr e un tirocinante

Un'ibrida sperimentale è esplosa e ha preso fuoco sulla tangenziale di: le due persone a bordo, una ricercatrice e uno studente, sono ora ricoverati in gravi condizioni e l'Istituto di ...La Procura diha aperto un'indagine sul caso e l'istituto di ricerca ha avviato in parallelo ... L'era un prototipo del Cnr. L'indagine, che dovrà chiarire anche i motivi per cui quei .... Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'alba a, quando un'con a bordo tre cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio italiano si è schiantata contro un palo di sostegno della rete di alimentazione dei filobus. Il veicolo,...

Napoli, l'auto esplosa in tangenziale era una ibrida sperimentale al centro di un progetto di ricerca Corriere della Sera

L'auto incendiata era un prototipo di ibrida affidato all’università di Salerno per un progetto di ricerca europeo sulla ibridizzazione dei motori di cui il Cnr non è partner ...Tragico incidente stradale a Vibo Valentia la scorsa notte. Il 60enne Nicola Callà e il 23enne Bruno Vavalà sono stati investiti da un’auto.