My Home My Destiny | la nuova soap di Canale 5 con Demet Ozdemir

(Di domenica 25 giugno 2023) I fan delleturche non stanno nella pelle: manca pochissimo alla partenza di MyMycon protagonistagià nota per aver recitato accanto a Can Yaman in DayDreamer e le emozioni che promette sono ancora più forti! L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Credits photo: @TV8/Mediaset MyMysbarca su Canale5 . Demet Ozdemir , l'amata Sanem di Daydreamer - Le ali del sogno , è la protagonista della nuova serie drammatica turca, che è andata in onda in patria per due ...Un altro domani invece addenserà le puntate del sabato per poi terminare la sua messa in onda prima del previsto e lasciare spazio a una nuova soap turca - Mymy- che sembra avere tutte ..."MyMy" titolo originale Dogdugun Ev Kaderindir è la nuova serie tv turca che approderà nel daytime di Canale 5. Il titolo in Italiano dovrebbe essere, La mia Casa, il mio destino, ovvero 'la ...

My home, my destiny su Canale 5, le reazioni al primo promo Mediaset Infinity

My Home My Destiny è l'adattamento di un libro tratto da una storia vera: ecco cosa c'è dietro alla serie tv turca.My Home My Destiny è una nuova serie turca acquistata da Mediaset, che andrà in onda su Canale 5: trama, cast, uscita e streaming.