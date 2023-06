Muore cadendo dalla moto | amici e familiari accusano i carabinieri

... nessun ricorso: definitivo ergastolo per De Marco Cronaca [ 24/06/2023 ] Lecce 2024, prove tecniche di candidato Politica [ 24/06/2023 ] Donnadal quarto piano, è mistero Cronaca [ 24/...Giallo sulla morte di un'operatrice socio sanitaria di 40 anni, il cui corpo è stato ritrovato ormai privo di vita nella mattinata di sabato nel giardino di un palazzo lungo via del Mare, a Lecce. La ...... nessun ricorso: definitivo ergastolo per De Marco Cronaca [ 24/06/2023 ] Lecce 2024, prove tecniche di candidato Politica [ 24/06/2023 ] Donnadal quarto piano, è mistero Cronaca [ 24/...

Donna muore cadendo dal quarto piano. La polizia non esclude il gesto volontario BrindisiReport

La famiglia e gli amici del 27enne morto in un incidente in moto accusano i carabinieri, indagini sulla dinamica ...Lecce: donna 40enne precipita dal quarto piano e muore. Una 40enne è trovata morta a Lecce nel cortile interno del palazzo in cui viveva al quarto piano. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduta ...