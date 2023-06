Munizioni di piombo | un veleno per la fauna con rischi per l’uomo | la mostra al museo Caffi

... alcuni Stati si sono già adeguati (penso ad esempio alla Danimarca, che da tempo ha eliminato ildallesia per gli uccelli sia per gli ungulati) e speriamo che questo avvenga al più ...... pur mantenendo su queste vicende un massetto di. Così si susseguono a ritmo serrato i ...Tuareg è stato arrestato in possesso di un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov e altre. In ...La polizia ha anche occultato l'uso di proiettili divietate per il personale di polizia a livello nazionale e internazionale) , nonostante siano stati causa di molteplici morti e ...

Munizioni di piombo, un veleno per la fauna con rischi per l'uomo: la ... L'Eco di Bergamo

BERGAMO. In Città Alta l’esposizione sui danni del metallo usato nella caccia. Il 69% dei rapaci esaminati presenta concentrazioni superiori ai valori ambientali. Il piombo delle munizioni avvelena i ...Al Museo di scienze naturali Enrico Caffi, i n una delle sale in piazza Cittadella, si possono vedere i resti di un rarissimo esemplare di avvoltoio monaco. Accanto a lui, schegge e pallini contenenti ...