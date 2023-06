Muaythai | Giochi Europei 2023 | Enrico Pellegrino in semifinale tra i 91 kg! Eliminati gli altri azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) A Cracovia (Polonia) si sono aperti i tornei divalidi per gli European Games, competizione multisportiva giunta alla terza edizione. Cinqueerano impegnati nei quarti di finale, soltanto un italiano è riuscito a vincere il proprio incontro e a guadagnarsi la qualificazione alle semifinali in programma domani.si è imposto nel corso del terzo round contro il portoghese Luis Carlos Fortes De Morais nella categoria fino a 91 kg e se la dovrà vedere contro il ceco Jakub Klauda (impostosi per 30-27 sul polacco Lukasz Radosz). Jessica Meloni è stata battuta dall’ucraina Anastasiia Mykhailenko per 30-27 tra le 51 kg, mentre Domenico Caravello si è ritirato nel corso della seconda ripresa contro il turco Enis Yunusoglu tra gli 81 kg. Niente da fare per Alein Iannone tra i 71 kg: l’ucraino ...