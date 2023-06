Mountain bike | Giochi Europei 2023 | splendido bronzo per Luca Braidot Vince Vlad Dascalu

(Di domenica 25 giugno 2023) Arriva una bellissima medaglia in casa Italia aidi Cracovia nella prova maschile di cross country per la. Strepitoso: secondo alloro nella manifestazione, prima medaglia a livello continentale (la gara era valida anche comeper la disciplina) con ilodierno. Diverse assenze (su tutte quelle di Tom Pidcock e Nino Schurter), gara molto equilibrata quella in terra polacca. A prevalere è stato il rumenocon il crono di 1:19:41. Argento all’elvetico Lars Josef Forster staccato di 14”, mentre, come detto, l’azzurroè stato in battaglia per l’oro fino all’ultimo, terminando a 19”. Più indietro gli altri azzurri in gara: Daniele ...

LIVE Mountain bike, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Luca Braidot insegue il podio dalle 14.15 OA Sport

15.48 Con la splendida medaglia di bronzo di Luca Braidot si chiude la nostra DIRETTA LIVE. Grazie a tutti per aver seguito con noi questa splendida corsa.