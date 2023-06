Mountain bike | Giochi Europei 2023 oggi | orari 25 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Arriva anche laai. Il 25sarà il giorno in cui verranno affidati i titoli continentali di cross country, in gare che assegneranno buoni punti per la qualificazione olimpica di Parigi 2024. Si comincia con lafemminile, che avrà un importante parterre di partecipanti. Fra tutte spicca il duo olandese che ha dominato la stagione di ciclocross, composto da Fem van Empel e Puck Pieterse, ma tenere fuori dail’oro e l’argento di specialità degli ultimi Mondiali, Pauline Ferrand-Prevot e Jolanda Neff, sarebbe un delitto. L’Italia si affida a Martina Berta per un buon piazzamento. Nellamaschile mancano invece molti protagonisti, come il campionissimo svizzero Nino Schurter; può ...