Motomondiale | Gp Olanda Marc Marquez salta Assen | dichiarato non idoneo

...medico del- A Madrid ha sentito dolore al costato, non riusciva a respirare: non si era evidenziata nessuna lesione a livello delle costole . Il dolore è aumentato in, sabato il ...Il campione spagnolo della Honda risente ancora degli infortuni patiti in Germania ASSEN () - Marc Marquez salterà il Gran Premio didi oggi dopo essere stato dichiarato non idoneo a causa degli infortuni subiti al GP di Germania la scorsa settimana, che si sono ulteriormente aggravati sul circuito di Assen. Lo rende noto il ..."Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio di. Il pilota HRC è stato dichiarato unfit dopo gli infortuni di settimana scorsa durante il Gran Premio di Germania, che si sarebbero aggravati ...

Marc Marquez (Repsol Honda Team) è stato dichiarato unfit per la gara del Motul TT di Assen in programma oggi a causa di una costola fratturata. L'otto volte campione del mondo era alle prese anche co ...L’ottavo appuntamento mondiale della MotoGp sembra un affare tra i due ducatisti ... Yamaha di Fabio Quartararo e l'Aprilia di Aleix Espargaro. Dove vedere il Gp d’Olanda ...