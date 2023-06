Motomondiale | Gp Olanda Dixon trionfa in Moto2 | Arbolino settimo

Il britannico Jake Dixon ha vinto ad Assen la sua prima gara in Moto2, precedendo il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Pedro Acosta. Polemiche per la decisione di non far ripetere un long lap penalty ...Lo spagnolo Jaume Masia (Leopard Racing) ha vinto il gran premio d'nella classe Moto3. Secondo posto peril giapponese della Husqvarn Ayumu Sasaki e terzo il turco Deniz Oncu (Ktm). Ottavo posto per l'italiano Romano Fenati (Honda), decimo Stefano Nepa (Ktm). ...VEDI ANCHE Albo d'oroAlbo d'oro Gran Premio d', classe MotoGP Albo d'oro Gran Premio d', classe Moto2 Albo d'oro Gran Premio d', classe Moto3 Albo d'oro Gran Premio d'...

MOTO2 - E' Jake Dixon il vincitore del Gran Premio d'Olanda sullo storico tracciato di Assen, ottavo atto del mondiale della Moto2.“Sarebbe troppo ottimistico avere una moto competitiva in così poco tempo” dice il team manager Repsol Honda in una conferenza stampa straordinaria ...