MotoGP su TV8 | Assen 2023 | orario gara in chiaro | programma | diretta e differita

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi adandrà in scena la sessione di laurea del. “L’Università della moto” è pronta a incoronare un nuovo trittico di vincitori. Moto3 e Moto2 faranno da “apripista” verso ladita nel primo pomeriggio. Un tempo nella “Cattedrale” si diceva messa al sabato, ma le esigenze televisive hanno standardizzato il weekend olandese a quello di tutti gli altri appuntamenti. Il tema forte è rappresentato dalla possibilità di assistere a una conferma, dinamica diventata aliena al Dutch Tourist Trophy. L’ultimo pilota ad aver vinto per due anni di fila è stato Valentino Rossi, impostosi nel 2004 e nel 2005. Discorso simile per le moto, poiché dopo il tris di Yamaha (2009-2011) nessuna azienda ha più trionfato per due edizioni consecutive. Nel 2022 hanno primeggiato Francesco ...

Gli orariin diretta super il Gran Premio d'Olanda domenica alle 14 su Sky Sport, Sky Sport Uno, in streaming su NOW. Domenica dalle 9.40 il warm up della. Poi le altre gare: alle 11 ...Il GP d'Olanda della classeè in programma alle 14:00 e sarà trasmesso in diretta sia su Sky Sportche in chiaro su. FormulaPassion.it come sempre garantirà la diretta scritta ...Risultati, questi, che fanno da apripista all'appuntamento con la gara di domani, in programma alle 12:15 e in diretta sia su Sky Sportche su, in quest'ultimo caso in chiaro.

MotoGP 2023 - GP Assen: gli orari TV su Sky e TV8 Icon Magazine

Oggi, domenica 25 giugno, assisteremo all'ottavo appuntamento del Motomondiale 2023. Sulla pista di Assen, nei Paesi Bassi, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati più noti agli appas ...Domani, domenica 25 giugno, per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP d'Olanda, con il warm up e le gare che si disputeranno ad Assen e saranno valide per l'ot ...