MotoGP | quando la prossima gara? GP Gran Bretagna 2023 | programma | orari | tv | calendario 4-6 agosto

(Di domenica 25 giugno 2023) Il singolaredel Motomondialefa sì che, dopo la trilogia di giugno, la categoria vada in vacanza per più di un mese. In linea teorica si sarebbe dovuto gareggiare in Kazakistan fra un paio di settimane, ma la collocazione temporale l’appuntamento “puzzava” di cancellazione lontano un miglio, proprio come avvenuto con le fantomatiche gare finlandesi negli ultimi anni. Difatti Sokol è stata stralciata dalgià ad aprile. Si tornerà a correre solo nel weekend del 4-6nel contesto di Silverstone, dove andrà in scena ilPremio di. Il tracciato inglese ha la peculiarità di essere il più lungo del Mondiale (un giro misura 5.900 metri) e di rappresentare uno dei palcoscenici più completi e “democratici” in assoluto, poiché il ...

Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca diretta della gara domenicale di Assen ,...d'Olanda...' Ho abbastanza esperienza e so che ci vorrà del temposi è così indietro, non c'è dubbio su questo. Non si può pretendere di ribaltare la situazione in due mesi . Possiamo solo fare delle ..., Morbidelli giura fedeltà alla Yamaha In un momento in cui passare alla Ducati è il primo ... Frankie non è uno che abbandonala nave affonda e vuole aiutare il team a chiudere il solco ...

Il pilota spagnolo ha preso il verde durante un long lap penalty ma non è stato sanzionato con un altro LLP. Sul podio Ogura e lo stesso Acosta. Arbolino settimo ...