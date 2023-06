Marc Marquez non correrà il gran premio di Olanda di motociclismo, in programma oggi ad Assen. Lo hanno comunicato lasul suo account ufficiale twitter e la Honda con una nota. "Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio di Olanda. Il pilota HRC è stato dichiarato unfit dopo gli infortuni di settimana ......lontano dal primo classificato - le parole di Fabio Quartararo ai microfoni di Sky Sport- ... ma non stanno trovando la soluzione, quindi nella seconda metà di questa stagione non avremoda fare per Tony Arbolino che domenica dovrà inseguire Pedro Acosta partendo dalla terza fila . Il pilota di Marc Vds non è riuscito a sistemare tutti i settori della pista di Assen e alla fine ...

Motogp: niente gran premio d'Olanda per Marc Marquez - Moto Agenzia ANSA

Marc Marquez non correrà il gran premio di Olanda di motociclismo, in programma oggi ad Assen. Lo hanno comunicato la Motogp sul suo account ufficiale twitter e la Honda con una nota. "Marc Marquez no ...Come sette giorni fa in Germania, pure oggi ad Assen Marc Marquez non parteciperà alla gara domenicale. Dichiarato idoneo a correre venerdì nonostante una frattura a un dito, una caviglia slogata e un ...