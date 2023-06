MotoGP | Marc Marquez spiega il forfait ad Assen | “Ho tanti acciacchi”

(Di domenica 25 giugno 2023) Una notizia ha scosso la mattinata italiana e riguarda. Il campione spagnolo è stato dichiarato “unfit” per il GP d’Olanda, che prenderà il via quest’oggi ada partire dalle ore 14.00, a causa di una costola fratturata. L’otto volte campione del mondo era alle prese anche con problemi alla caviglia e al pollice del piede sinistro visto quanto era accaduto nel corso del weekend del Sachsenring, in Germania. Dopo essere stato dichiarato idoneo per questo weekend, la frattura alla costola è peggiorata e per questo motivonon sarà al via della prova sulla mitica pista olandese. “Come ben sapete, non sono arrivato adal 100% fisicamente. In aggiunta alla frattura del pollice, ho una costola fratturata che mi sta dando tanto dolore. Dopo un check-up, abbiamo deciso insieme al ...

