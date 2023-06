MotoGp Gp Olanda | Quartararo | “Questa di Assen la peggior partenza dell’anno”

(Di domenica 25 giugno 2023) Un weekend da dimenticare per Fabioche ha dovuto dire addio al Gp d’dopo unada horror e dopo poi l’incidente con Zarco, che è costato la gara ad entrambi i piloti. Il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky è stato abbastanza realista, sottolineando il suo momento abbastanza negativo. Le parole di: “Ho il tutore al piede e il braccio immobilizzato. Ho fatto un errore in, cioè ho lasciato la frizione un po’ troppo, pertanto è stata la. Di positivo, in questo week-end, c’è solo la velocità che avevamo. Rischio operazione? Domani faccio un check, con i dottori, e vedo se dovrò operarmi“. SportFace.

Dominio Ducati al Gran Premio didella, sul mitico circuito di Assen . La vittoria è andata a Francesco 'Pecco' Bagnaia , campione del mondo in carica e leader del Mondiale. Alle sue spalle si è piazzato Marco ...Delusione sul volto di Jorge Martin che ad Assen ha chiuso con un quinto posto che sa di rammarico. Rammarico non tanto per quello che poteva essere la gara, ma per quello che sono state le qualifiche ...Pecco Bagnaia (Ducati), con il tempo di 40'28005, ha vinto il Gp didella. Il campione del mondo ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), secondo a 1223, e Brad Binder (Ktm), ...

MotoGP, Bagnaia vince il GP Olanda: classifica aggiornata e ordine di arrivo Sport Fanpage

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 - Marco Bezzecchi dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Olanda cosa ieri ad Assen, ha chiuso secondo la gara "lunga" della domenica. Il pilota del Moo ...Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Olanda 2023: Bagnaia, Bezzecchi, Espargaro, Martin e Binder, tutti promossi! Bocciati Quartararo, Vinales e Miller ...