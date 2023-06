MotoGp Gp Olanda | Martin | “Bisogna fare meglio in qualifica Se parti nelle prime due file puoi vincere altrimenti è difficile”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023) Delusione sul volto di Jorgeche ad Assen ha chiuso con un quinto posto che sa di rammarico. Rammarico non tanto per quello che poteva essere la gara, ma per quello che sono state le qualifiche del sabato che hanno compromesso, secondo il pilota, poi la gara della domenica. Queste le parole dia Sky: “Oggi ho recuperato due secondi e mezzo sul primo, quindi la moto c’era. Ieri avevo un problema ed ho utilizzato la Sprint Race performazione per oggi. All’inizio mi sono tenuto poi ho spinto a tutta, ma il sorpasso era. Nonostante ciò ho finito quinto a 9 millesimi dal podio. L’unica cosa daè cambiare le qualifiche per. Sedue...