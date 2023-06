MotoGp Gp Olanda | Bagnaia | “Adoro Assen In controllo solo negli ultimi giri”

(Di domenica 25 giugno 2023) Francescosi è preso con la sua Ducati il Gran Premio didel 2023 con una prestazione da grandissimo campione quale è. Il pilota della Ducati ha condotto una gara serena vissuta quasi sempre,in partenza aveva perso la posizione, in prima posizione. Nel post gara sono arrivate le sue parole piene di entusiasmo e di felicità. Le parole di: “E’ stato fantastico, non è stato semplice perché dietro spingevano tanto. Ho preso un piccolo vantaggio eho potuto respirare.questo circuito e questo pubblico“. SportFace.

Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale ha vinto il gran premio d'della classe. Il leader del mondiale ha preceduto Marco Bezzecchi, anche lui in sella a Ducati. Terza l'Aprilia di Aleix Espargaro. In gara era stato il sudafricano della KTM Brad Binder ...ASSEN () " Pecco Bagnaia (Ducati), con il tempo di 40'28005, ha vinto il Gp didella. Il campione del mondo ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), secondo a 1223, e Brad Binder (Ktm), terzo a 1528 ma penalizzato di una posizione per aver toccato la ...Festa Ducati ad Assen. Pecco Bagnaia domina il Gp d'e allunga in vetta al Mondiale alla vigilia della lunga sosta estiva. Il campione del mondo, alla quarta vittoria in stagione, si mette alle spalle l'altra Rossa di Marco Bezzecchi " che si era ...

MotoGP, Bagnaia vince il GP Olanda: classifica aggiornata e ordine di arrivo Fanpage.it

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) - Pecco Bagnaia (Ducati), con il tempo di 40'28'005, ha vinto il Gp di Olanda della motoGp. Il campione del mondo ...Vittoria di Francesco Bagnaia nel GP d'Olanda MotoGP. Secondo Bezzecchi e terzo Espargarò. In classifica il chivassese ora ha 35 punti su Martin e 36 su Bezzecchi . Ad Assen l'iridato della Ducati si ...