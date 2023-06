MotoGP GP Olanda Assen 2023 | Bastianini | “Weekend di alti e bassi | la caduta non ci voleva”

(Di domenica 25 giugno 2023) “pieno di“. Questo il bilancio di Enea, che ai microfoni di Sky ha commentato quanto accaduto ad. Dopo una brutta qualifica, parzialmente riscattata da un piazzamento in top 10 nella Sprint Race, il pilota della Ducati non è riuscito a portare a termine il GP d’a causa di una: “Non ci, specialmente prima della pausa. E’ un peccato perché avrei potuto recuperare qualche posizione. Mi manca l’inserimento: non appena provo a fare qualcosa di più mi si chiude la moto“. SportFace.

Il Gp d'dellasi chiude con il successo di Bagnaia sulla pista di Assen, davanti a Bezzecchi e Aleix Espargarò. Guarda il video dell'ultimo ...Un errore che costa caro a Brad Binder nell'ultimo giro del Gp d'diad Assen. Il sudafricano tocca il verde ed eccede il track limit, perdendo così il podio. Terzo si classifica Aleix Espargarò. Guarda il video ...Va a Pecco Bagnaia la vittoria nel Gp d'della. Alle sue spalle Bezzecchi, autore di un super sorpasso su Binder a 10 giri dalla fine. Guarda il video ...

MotoGP, Bagnaia vince il GP Olanda: classifica aggiornata e ordine di arrivo Sport Fanpage

Francesco Bagnaia si ripete e, come accaduto un anno fa, si aggiudica il Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Il campione del mondo centra un successo importante sulla pista di Assen e sul podio festeggia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...