MotoGP | Francesco Bagnaia unica vera stella di un firmamento solcato da tante meteore

(Di domenica 25 giugno 2023) Il leitmotiv della2023 sta diventando sempre più ritmico.è competitivo sempre e comunque, ma il suo rivale principale cambia a seconda del weekend e del tracciato. Basta ripercorrere quanto accaduto negli ultimi tre mesi per rendersi conto di quanto sia radicata questa dinamica che gioca tutta in favore del ducatista. In Portogallo è stato Maverick Viñales a infastidire Pecco. Cadute del piemontese a parte, in Argentina e negli Stati Uniti hanno svettato sul piano prestazionale prima Marco Bezzecchi e poi Alex Rins. In Spagna il ruolo di antagonista è stato ricoperto da Brad Binder. Dopodichè, negli ultimi quattro GP, il già citato Bezzecchi e Jorge Martìn si sono alternati nella parte di avversario più pericoloso. Insomma, se volessimo usare una metafora astronomica,è l’unico vero ...