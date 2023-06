MotoGP | Francesco Bagnaia | “Stamattina abbiamo cambiato tanto Preferisco la gara lunga alla Sprint”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023)è tornato al suo posto! Il campione del mondo vince ladomenicale del GP d’Olanda ad Assen e fa il bis dopo la vittoria dello scorso anno. Pecco si impone su Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò in unafondamentalmente dominata, mostrando ancora un passo difficile da reggere per tutta la concorrenza. Queste le sue parole a caldo dopo la vittoria: “E’ fantastico, non è stato semplice oggi perché dietro spingevano, ho cercato di andare in fuga, non riuscivo a creare un margine e ho preso un bel vantaggio solo negli ultimi giri.fine ho potuto respirare perché ero davvero al limite e non ce la facevo quasi più. Adoro questa pista, questa atmosfera, questo pubblico. Cara Assen sei fantastica, è davvero fantastico“. Il pilota Ducati si è fermato anche ai ...