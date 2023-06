MotoGp | Bagnaia vince il Gran Premio d' Olanda

Leggi su agi

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI - Un fantastico Francescoild', rovinando l'en plein a Marco Bezzecchi in un fine settimana ai limiti della perfezione. Il pilota della Ducati Lenovo taglia il traguardo davanti al connazionale della Ducati VR46, ottenendo il quarto trionfo della stagione e allungando in vetta alla classifica piloti (35 punti di vantaggio su Martin e 36 proprio sull'amico e rivale). Chiude il podio l'Aprilia di Aleix Espargaro. In un primo momento sul podio era arrivato Brad Binder, con la sua Ktm, ma è stato retrocesso in quarta posizione per aver tagliato l'ultima curva prima della bandiera a scacchi. Una beffa per il pilota sudafricano, recidivo però dopo l'errore nella Sprint Race di ieri (stesso identico punto), costatogli anche in quel caso il terzo posto a favore di Fabio ...