MotoGp Assen | Marc Marquez salta la gara per problemi fisici

(Di domenica 25 giugno 2023) Il post del pilota della Honda da tempo condizionato da infortuni e lesioni: "Dopo un controllo con l'equipe medica, abbiamo deciso di non correre oggi per evitare che peggiori"il Gp diper le conseguenze di una serie di. Il pilota spagnolo della Honda, ex campione del mondo, da tempo è condizionato da infortuni e lesioni. “Ciao a tutti – scrive il pilota su Twitter annunciando che non parteciperà alla-, come sapete, non sono arrivato fisicamente al cento per cento ad. Oltre alla distorsione e alla frattura del dito, questa settimana a Madrid si è visto che c’era una costola fratturata che mi ha causato molto dolore. Questa mattina mi sono svegliato con molto dolore e, dopo ...

E' ufficiale: Marc Marquez non correrà nemmeno il GP di Olanda , in programma oggi ad. Come comunicato sull'account ufficiale della'Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio di Olanda. Il pilota HRC è stato dichiarato unfit dopo gli infortuni di settimana scorsa ...Nienteper Marc Marquez. Il pilota spagnolo salterà il Gran Premio di Olanda di, in programma alle 14; per lui è il secondo forfait di fila dopo quello al Sachsenring di una settimana fa. Il "...Marc Marquez salta il Gp diper le conseguenze di una serie di problemi fisici. Il pilota spagnolo della Honda, ex campione del mondo, da tempo è condizionato da infortuni e lesioni. 'Ciao a tutti - scrive il pilota ...

Marc Marquez salta il Gp d'Olanda sul circuito di Assen a causa di una costola fratturata, quindi non lo vedremo in pista per la gara.Gara al via alle 14. Nel warm up Fabio Quartararo (Yamaha) strappa il miglior tempo, chiudendo in 1'32''422 precedendo di 133 millesimi Nakagami (LCR Honda), e di 149 il campione del mondo Bagnaia (Du ...