Moto3 Gp Olanda | trionfa Masia Secondo Sasaki | rimpianto per gli italiani

(Di domenica 25 giugno 2023) Gara spettacolo per la Moto 3 inche ha regalato emozioni e un Gran Premio abbastanza emozionante. Ultimo giro da film quello della Moto 3 nel Gp diche ha portato alla fine alla vittoria Jaume. Dopo una gara che ha visto in lungo ed in largo la testa capitanata di Stefano Nepa, a 6 giri dal termine il pilota italiano è stato protagonista di un contatto che ha coinvolto numero moto e che gli è costato, quindi, il podio. La doppietta italiana per un momento era stata realtà con un’altra grande prestazione da parte di Romano Fenati che solo alle ultime curve dopo un contatto con Munoz è passato dalla seconda all’ottavo posizione.riduce il gap dalla testa del Mondiale. Questo l’ordine d’arrivo: Jaume– Leopard Racing Ayumu– Liqui Moly ...

Tutto in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Si corre il GP d'sul circuito di Assen: qui le gare die Moto2Luca Marini 89 Orari MotoGP2023 dirette TV8, SKY e NOW Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: Paddock Live Ore 11.00: garaOre 12.00: ...Nel 2016 ha colto la prima vittoria iridata in. Tre volte poi è salito sul podio olandese, ... DIRETTA TV Sky trasmetterà in diretta il GP d'(ore 14), telecronista Guido Meda, commento ...

Moto 2 e Moto 3, la diretta del Gp Olanda di Assen Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE MASIA, secondo Sasaki e terzo Oncu che chiude il podio. -1 ERRORE DI FENATI, che scende ottavo. -1 Masia riesce a mantenere la prima posizione, dietro S ...Il racconto in diretta del GP d'Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Si corre sul circuito di Assen. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma per le 11.00 di domenica 25 giugno ...