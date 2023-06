Moto Gp Olanda 2023 | ad Assen vince Bagnaia davanti a Bezzecchi

(Di domenica 25 giugno 2023) Peccodomina il Gp d’tagliando per primo il traguardo ad. Dietro di lui la Ducati di Marcoe la Ktm del sudafricano Brad Binder. Quest’ultimo viene però penalizzato per un’infrazione di track limits, avendo percorso con lal’area verde a bordo pista, e perde la terza posizione a favore dello spagnolo Espargarò. In classifica generale,allunga sugli avversari e si porta a 194 punti, Martin è a 159 e appena un punto dietro di lui accorcia. June 25,June 25,su Open Leggi anche:Gp, Peccotrionfa al Mugelloa Martin e Zarco: solo Ducati sul ...

MotoGP GP Assen Highlights - Vi riportiamo il retro-podio con Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò dell'ultimo Gran Premio d'Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP.MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha - Fabio Quartararo è stato vittima di una scivolata nel corso del Gran Premio d'Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023. Il pilota Yamaha, dopo il ...