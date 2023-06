Moto 2 Gp Olanda | vince Dixon Acosta è terzo ed accorcia in classifica su Arboliino

(Di domenica 25 giugno 2023)si prende il Gp d’con una gara piena di cambi di fronte e di colpi di scena. Il duello con Oguna è stato veramente descritto da grande spettacolo e da grande intensità nella corsa, specie negli ultimi giri in cui i due piloti hanno costeggiato la pista testa a testa dando una sfida bellissima.posto importante per Pedroche, nonostante una gara non semplicissima (un long lap dubbio non assegnato al pilota spagnolo) chiude alposto e raccoglie punti preziosi in vista della lotta al titolo con Arbolino che, invece, ha chiuso sesto. Questo l’ordine d’arrivo: J.– Gasgas Aspar Team A. Ogura – IDEMITSU Honda Team P.– Red Bull KTM F . Aldeguer – Speed UP Racing A. Canet – Flexbox HP40 A. Lopez – Speed UP Racing T. Arbolino – ...

Lo spettacolo di Assen è partito con la vittoria in Moto3 di Masia, che accorcia in classifica su Holgado: Fenati 8°. In Moto2 trionfa Dixon, con Acosta 3° che riduce il gap mondiale su Arbolino (7°). ...Lo spagnolo Jaume Masia (Leopard Racing) ha vinto il gran premio d'nella classe Moto3. Secondo posto peril giapponese della Husqvarn Ayumu Sasaki e terzo il turco Deniz Oncu (Ktm). Ottavo posto per l'italiano Romano Fenati (Honda), decimo Stefano Nepa (Ktm). ......(Yamaha) SAF 1981 Assen Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Assen Jean - François Baldé (Kawasaki) FRA ALBO D'ORO GP D', CLASSE 250 Anno Circuito Pilota Naz. 1952 Assen Enrico Lorenzetti (Guzzi)...

Bezzecchi vola nelle libere di Assen, Bagnaia risale Agenzia ANSA

Alle 14 la partenza del Gp di Assen. Bezzecchi a caccia del tris dopo la pole e la vittoria nella Sprint Race. Alle sue spalle Bagnaia, mentre Marquez non sarà al via ...Q ueste le parole di Marc Marquez nella conferenza stampa straordinaria organizzata per parlare delle sue condizioni dopo l'unfit di questa mattina ad Assen: "Ho imparato che non bisogna prendere deci ...