Mosca Wagner | sul piatto della trattativa anche la testa di Shoigu | «Putin verso il tramonto»

La rivolta dellafinisce, la sfida di Yevgeny Prigozhin a Vladimir Putin si ferma a 200 km da. Dopo 24 ore ad altissima tensione, la Russia si allontana dallo spettro della guerra civile. 'Siamo arrivati ...Guerra civile annullata: quali sono le conseguenze per Vladimir Putin A 200 chilometri dale truppe del grupposi sono fermate. Prigozhin e il presidente della Bielorussia Lukashenko ...25 giu 00:20 Media: 15 militari russi uccisi durante la marcia del gruppoAlmeno 15 militari dell'esercito russo sono morti nel corso dell'avanzata versodei combattenti della. Lo ...

Il golpe di Wagner si ferma a 200 km da Mosca: la mossa di Putin, il ritorno di Lukashenko e la vittoria di… Il Fatto Quotidiano

Mai nessuno aveva osato sfidarlo in questo modo, non è stato lui a dettare le mosse per risolvere la crisi. È vero che nelle élite civili nessuno ha scelto di unirsi ai ribelli. Ma il potere di Putin ...Nel caos drammatico che sta travolgendo la Russia ci sono molti aspetti da chiarire e da spiegare ma un punto appare chiaro: la marcia su Mosca della brigata Wagner - per ora messa in ...