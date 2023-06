Mosca non ferma i raid notturni sull’Ucraina | bombe anche vicino a Zaporizhzhia | il segnale del Cremlino dopo il golpe fallito

Leggi su open.online

(Di domenica 25 giugno 2023)una giornata di caos, segnata dallo scontro tra Vladimir Putin e il leader del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, la Russia prova a dimostrare che gli sforzi bellici in Ucraina non sono passati in secondo piano. Questa mattina sono ripresi i bombardamenti aerei in diverse zone del Paese. Nella regione di, secondo quanto riportato dall’Ukrainska Pravda, è stata udita un’esplosione, con l’aeronautica che «ha esortato i residenti locali a rimanere nei rifugi a causa dell’uso di armi balistiche provenienti dal territorio occupato». In tutta la regione sono attive le sirene per iaerei. Nella notte l’esercito delha colpitonove villaggi nell’oblast di Sumy e la città di Nikopol, nell’oblast di Dnipropetrovsk. A conrlo è l’amministrazione militare ...