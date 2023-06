Molise alle urne oggi e domani | sfida fra due sindaci per il Governatore

Si vota oggi fino23.00 e domani dalle 7.0015.00 Urne aperte dalle ore 7 indove si vota oggi e domani per le elezioni regionali . Sono circa 240mila gli elettori chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio regionale e del ...Urne aperte inper le elezioni regionali: oggi si vota dalle 723, mentre domani i seggi riapriranno7 e chiuderanno15, quando inizierà lo spoglio. Sono due sindaci i principali aspiranti ...Ilè chiamatourne: dalle 723 di oggi, 25 giugno, e dalle 715 di domani si vota per le elezioni regionali. Tre i candidati alla carica di governatore : Roberto Gravina (Movimento ...

Guida alle elezioni regionali in Molise Pagella Politica

Urne aperte dalle ore 7 in Molise dove si vota oggi e domani per le elezioni regionali. Sono circa 240mila gli elettori chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente ...(Adnkronos) - Urne aperte dalle ore 7 in Molise dove si vota oggi e domani per le elezioni regionali. Sono circa 240mila gli elettori chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio regionale e del pres ...