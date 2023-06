Modello 730 errato? Niente panico si corregge facilmente ma bisogna fare in fretta

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 25 giugno 2023) Ti sei appena reso conto di aver compilato male il730? Mantieni la calma: hai ancora delle opzioni. L’invio della dichiarazione dei redditi tramite730 ha come ultimo termine il 20 giugno. Una volta superata questa data non è più possibile annullare ilinviato tramite l’apposita opzione e rifarlo da zero – il730 è stato, a tutti gli effetti, inviato e confermato. Ma questo non vuol dire che non ci sono opzioni, fortunatamente. Hai fatto un errore con il730? Hai ancora tempo per risolvere – ILoveTradingMentre cercare di evitare errori è ovviamente ideale, alla fine siamo umani e capita a tutti di farsi sfuggire qualcosa. In questo caso, per nostra fortuna, subentrano i modelli integrativi, che ci permettono di aggiustare la situazione aggiungendo (o comunque ...