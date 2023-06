Missione scudetto | almeno un colpo per reparto | ecco la Juve del futuro

(Di domenica 25 giugno 2023) Lantus continua a muoversi sul mercato. È praticamente fatta per Timothy Weah, mentre i bianconeri sono al lavoro per il rinnovo di Rabiot e tengono nel mirino Hermoso, Milinkovic e Zaniolo. In ...

Losorride a una Milano più crudele che splendente, da 7 per lacompiuta, così come è da 5 la Virtus dellafallita, con zone d'ombra enormi a coprire la sua partita, decisiva ...Ha trionfato, ricucito dopo cento strappi il suo sestopersonale e salvato la stagione ...compiuta. Sergio, alla fine, s'è arreso, ma il punto estremo cui ha portato la sfida ad un ...

Olimpia Milano è campione d'Italia, Virtus Bologna ko. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Giorgio Armani e Leo Dell’Orco festeggiano il titolo vinto dall’Olimpia: «Siamo orgogliosi. Questa squadra ormai fa parte della mia vita e della mia famiglia. Messina un sanguigno genuino che si appli ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Lo scudetto è stato un fatto iniziatico, che avevano cercato di anticipare negli anni precedenti e finalmente ce l’abbiamo fatta. Speriamo che non sia un caso ma l’inizio di un p ...