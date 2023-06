Missili su Kiev | il bilancio sale a cinque morti

Mentre in Russia c'è stato un mezzo colpo di Stato, la guerra concontinua: i militari ucraini hanno affermato di aver 'liquidato' 720 militari russi nelle ... 41da crociera, tra le altre ...Russia, Podolyak: 'Comunque andrà è inizio della fine di Putin' 'Comunque andrà, questo è l'inizio della fine di Putin'. Ad affermarlo, in una intervista a La Repubblica, è il consigliere dell'Ufficio ...Tre morti adopo i raid russi della notte, si scava tra le macerie: colpito un palazzo di 24 piani, abbattuti 41 dei 51lanciati. La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere I militari: ...

Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: 2 morti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Altri due corpi sono stati trovati sotto le macerie del condominio di Kiev colpito dai frammenti del missile russo abbattutosi sulla capitale ucraina nella notte fra venerdì e sabato, ciò porta a cinq ...Mentre in Russia c'è stato un mezzo colpo di Stato, la guerra con Kiev continua: i militari ucraini hanno affermato di aver "liquidato" 720 militari russi nelle ultime 24 ore.