Milan | spopola sui social l'hashtag #Cardinaleout

(Di domenica 25 giugno 2023) Clima cupo in casa. L'addio di Sandro Tonali che segue quello di Maldini ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri, iratii per le decisioni...

Queste prime settimane estive per i tifosi rossoneri sono state piene di notizie negative, creando malessere nei confronti della società.Via l’ideale collante tra passato, presente e futuro - Paolo Maldini - e primo giorno d’estate con un Tonali in meno. Basterebbe questo, per centrifugare il malumore dei tifosi milanisti venti giorni ...