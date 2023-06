Milan | scatta l’offensiva per Scamacca | programmata la prima mossa | i tempi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 giugno 2023) 2023-06-25 23:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sfumato Thuram e salutato (quasi) Sandro Tonali, i tifosi delnon aspettano altro che un colpo in entrata per rialzare la testa. I riflettori sono puntati su Furlani e Moncada, chiamati a rinforzare in massa centrocampo e attacco. Attacco appunto, lì dove solo Olivier Giroud e Rafa Leao sono certi di un posto nella prossima stagione. L’IDENTIKIT – L’idea in Via Aldo Rossi è quella di fornire a Pioli una alternativa valida al francese: una punta forte fisicamente, e che abbia anche della qualità per partecipare al gioco. Identikit che risponde perfettamente al nome di Gianluca, ex Genoa e attualmente in forza al West Ham. Il classe 1999 vedrebbe di buon grado un ritorno in Italia per rilanciarsi dopo una stagione opaca a Londra con otto ...