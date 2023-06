Milan | ritorno di fiamma per Loftus-Cheek | già avviati i contatti

...da vicino il belga e che lo scorso anno fu il protagonista assoluto della trattativa per il... Il, pista che Romelu esclude a priori. Oppure l'Arabia Saudita , nello specifico l'Al Hilal, ...... uno dei principali sponsor per ildi Paul Pogba alla Juventus è stato Massimiliano Allegri. nella seconda metà di luglio sarà negli Stati Uniti dove sfiderà Real Madrid, Barcellona e. ......restare in Europa e gradirebbe unin Serie A. Una soluzione è quindi possibile. Ma,ancora una volta, la concorrenza rischia di diventare un fattore determinante e preoccupante per il. ...

Mercato Milan, ritorno di fiamma per Taremi: occhio all'Arabia Saudita Footballnews24.it

Massimo Marianella, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando anche di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca: "Per la dimensione del Milan preferisco Morata.Stano ai media di settore, l' Inter sarebbe sempre più vicina all'acquisto di Marcus Thuram, che tra 5 giorni sarà libero di accasarsi ovunque a costo zero. Stando alle cifre che stanno continuando a ...