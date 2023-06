Milan | Leao pronto al nuovo album | in uscita “My life in each verse”

In Italia, sono freschi di rinnovo Cristante e Smalling con la Roma; prima di loro, in Serie Aaveva rinnovato con ilfino al 2028. Ecco tutti i più recenti in Italia e in Europa ...Uno dei giocatori più ambiti della rosa delè, senza nessun dubbio,(LaPresse)L'esterno portoghese è cresciuto tantissimo ed ora è uno dei più forti che ci siano in Serie A. Abile ...Commenta per primo Rafaelsi è legato alfino al 2028 dopo una lunga trattativa e un rinnovo di contratto che ha fatto felici i tifosi rossoneri. Accanto alla carriera da calciatore però il portoghese porta avanti ...

Milan, "assalto a Leao": qua viene giù tutto Liberoquotidiano.it

Il trequartista del Milan Charles De Ketelaere è una delle stelle del Belgio under 21. Charles De Ketelaere in conferenza stampa ha parlato del suo ruolo in nazionale under 21. “È stato un onore porta ...Il Milan si radunerà per dare il via alla nuova stagione il prossimo 10 luglio. A Milanello fra quindici giorni, però, non ci saranno tutti i rossoneri impegnati con le ...