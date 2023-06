Milan | le strategie per arrivare a Frattesi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Il Milan valuta diverse opzioni per portarsi a casa Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a fare sul serio per Davide Frattesi dopo la cessione di Tonali. Il club rossonero non vuole infatti ripetere la beffa subita dall'Inter per Thuram. Per questo Furlani starebbe pensando a due possibili mosse per convincere Carnevali: 40 milioni cash oppure l'inserimento di una contropartita come Colombo o Maldini per abbassare il prezzo.