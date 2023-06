(Di domenica 25 giugno 2023) Come riportato sul proprio profilo Instagram,riapre i rumor di mercato trae ilcon una foto a Piazza del Duomo

... due di Premier League, ovvero Newcastle (che già si è assicurato i servigi di Tonali dal, ... Un modo per essere semplicemente sul pezzo o unsul fatto che l'ex Fiorentina è pronto a ...Però sento che ci sono altre società interessate a me'INTER - 'Se Barella mi toglierebbe ... quando devo dimostrare qualcosa, riesco a dare di più'ED ESTERO - 'Posso soltanto dire ...Nel dettaglio, il Napoli ha sondato la pista Rodri Sanchez, attualmente protagonista con la Spagna Under 21 agli Europei in Georgia e Romania; è sulle tracce di Arda Guler, con ilavvantaggiato,...

Milan, indizio social da Wanda Nara: idea Icardi in rossonero Pianeta Milan

Il club nerazzurro ha raggiunto l'accordo con la società saudita per una cifra intorno ai 23 milioni. Lunedì si chiude ...