(Di domenica 25 giugno 2023) Nel 2016, Donaldrappresentava un personaggio anti-sistema, la cui candidatura aveva suscitato diverse controversie nello stesso partito in cui aveva deciso di correre. Aveva scelto come proprio vice il Governatore dell’Indiana, conservatore evangelico e dal profilo “istituzionale”, un politico perfetto per rassicurare i grandi donatori repubblicani e la base del Gop, ancora diffidente verso The Donald. A seguito dell’assalto a Capitol Hill, durante il quale è divenuto l’effettivo Commander in Chief,è tuttavia diventato un vero e proprio rivale politico per l’ex presidente, giungendo a sfidarlo alle prossime primarie. IlNato nel 1959 da una famiglia di discendenza tedesca e irlandese ed educato come un cattolico romano, da ...

Sul fronte opposto, ha fatto ricorso al tema aborto anche, ex vice presidente, annunciando la sua candidatura per i repubblicani: "Sono pro - life e non chiederò scusa per questo". La ...A rimproverare gli altri due (Trump e DeSantis), ci ha pensato l'ex vicepresidente. "Conosco la differenza tra un genio e un criminale", ha affermato alla Cnn riferendosi al ...Per non parlare di tutti gli altri, a partire da, che restano lontanissimi dai numeri del tycoon. Proprio al suo ex vicepresidente, tuttavia, una parte del partito comincia a guardare come ...

Mike Pence, il Democratico convertito che prova a sfidare Trump Nicola Porro

L’ex vicepresidente americano Mike Pence ha affermato che Trump è indifendibile se le accuse federali contro di lui fossero confermate.Usa (Internazionale) Ultimi ad entrare nella contesa delle primarie repubblicane Chris Christie e Mike Pence. Ma al "banchetto dei carnivori" dell'alta finanza si pensa ad altri nomi. Di Luca Celada ...