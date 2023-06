Migranti | la nave Aita Mari in porto a Salerno con 172 persone a bordo

Domenica 25 giugno, alle 8, al porto di Salerno, lo sbarco di. Dei 172a bordo dellaspagnola AitaMar, vi sono 81 uomini, 15 donne, 55 minori non accompagnati, 4 bambini tra i tre e i dieci anni accompagnati e due neonati accompagnati. Tutti in buona salute ...C'è qualcosa che non va se delle vecchie motovedette non si fanno intimorire da unamilitare, ... i guardacoste libici abbiano lasciato andare via, indisturbato, proprio un barcone di. "...In gran parte con capi di vestiario messi a disposizione dallamercantile 'Val di Piave' che li aveva recuperati il 22 giugno nel golfo di Sirte, sono ...a breve a Pozzallo altri 200ma in ...

Migranti, in 1.208 nell'hotspot, salvate 13 persone dalla Geo Barents Sky Tg24

L'Aita Mari, la nave della ong Salvamento Maritimo Humanitario con a bordo 172 migranti salvati nel Mediterraneo, è entrata in porto a Salerno questa mattina alle 8.È arrivata intorno alle 8 al porto di Salerno la nave Aita Mari con a bordo 172 migranti, tra cui circa 50 minori e due neonati. I migranti, provenienti dall'Africa centrale, ...