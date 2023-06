Migranti | in 172 sbarcano a Salerno da nave Ong

È attraccata questa mattina al porto di Salerno la nave Aita Mari della Ong Salvamento Maritimo Humanitario che ha raccolto, al largo dell'isola di Lampedusa,. Tra loro 55 sono i minori non accompagnati, quattro bambini tra i tre e i dieci anni accompagnati e due neonati sempre accompagnati. Tutti in buona salute e negativi al Covid, i ...AGI - Puntuale alle 8 di questa mattina è entrata nel porto di Salerno l' Aita Mari , imbarcazione della Ong Salvamento Maritimo Humanitario , con a bordosalvati nel Mediterraneo. Al molo 3 Gennaio sono in corso le operazioni di sbarco, a cominciare dai bambini. Tra lepersone, ci sono poco più di 50 minori, tra cui due neonati. La ...Ed è arrivata al porto di Salerno, intorno alle 8, la nave Aita Mari: a bordo, tra cui circa 50 minori e 2 neonati, salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalla nave della ong Smh. ...

Arrivata a Salerno la Aita Mari con 172 migranti a bordo AGI - Agenzia Italia

È attraccata questa mattina al porto di Salerno la nave Aita Mari della Ong Salvamento Maritimo Humanitario che ha raccolto, al largo dell'isola di Lampedusa, 172 migranti. (ANSA) ...AGI - Puntuale alle 8 di questa mattina è entrata nel porto di Salerno l'Aita Mari, imbarcazione della Ong Salvamento Maritimo Humanitario, con a bordo 172 migranti salvati nel Mediterraneo. Al molo 3 ...