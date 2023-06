Migranti a Salerno | sbarco al molo 3 Gennaio | 50 minori e due neonati tra i ?172 salvati

È arrivata intorno alle 8 al porto dila nave Aita Mari con a bordo 172, tra cui circa 50 minori e due neonati. I, provenienti dall'Africa centrale, sono stati salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo e ...Il prefetto di, Francesco Russo, informa che i"saranno sistemati in parte in provincia di, in parte in altre province campane. Sono tutti africani, molti originari del Mali ...Intanto è arrivata al porto di, intorno alle 8, la nave Aita Mari: a bordo 172, tra cui circa 50 minori e 2 neonati, salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalla nave della ong ...

Migranti: in 172 sbarcano a Salerno da nave Ong Agenzia ANSA

La nave della Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario ha soccorso un'imbarcazione al largo di Lampedusa. Presenti oltre 60 minori ...Stampa“La nostra città è sempre pronta ad accogliere. La Chiesa, sulla scia di quello che ci dice anche il Papa, non può che essere vicina a questi fratelli e sorelle che cercano una speranza di vita ...